«Vogliamo licenze gratuite» E si incatenano in piazza

I taxi a Roma non si trovano. Così, per risolvere il problema, da un lato c’è chi protesta per avere nuove licenze gratuite, ovvero i sostituti tassisti che ieri hanno manifestato sotto il Campidoglio. Dall’altro, in Comune, si lavora ad un bando per mettere a disposizione della città 1500 nuove licenze onerose. La partita sul futuro della categoria si sta giocando, dunque, su due tavoli diversi. A muovere la prima mossa sono stati i sostituti alla guida di taxi, ovvero quelli che nel corso degli anni hanno lavorato sui taxi per sostituire i titolari della licenza, nelle festività o in caso di malattia. Circa 200 di loro, nella giornata di ieri, hanno inscenato un sit in in piazza del Campidoglio per chiedere al sindaco un bando che conceda nuove licenze a titolo gratuito e non oneroso, destinato proprio a loro. La manifestazione è durata tutta la mattina e lo slogan usato per la protesta è stato “sostituti dimenticati e mai assegnati”. Gli autisti sono stati poi ricevuti dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha garantito forme di tutela per acquisire la licenza per chi ha avuto accesso in graduatoria. Nelle stanze del Campidoglio, intanto, per risolvere il problema della carenza di taxi nelle strade lo stesso Patanè è al lavoro per il nuovo bando per l’aumento delle licenze, che sono rimaste ferme al numero di 7.838 licenze dai tempi dell’ultimo aumento, quello che riuscì a portare avanti l’ex sindaco Walter Veltroni dopo un lungo braccio di ferro con la categoria, contraria al potenziamento del servizio. In particolare, a quanto appreso da Leggo, il nuovo bando potrebbe essere pronto entro maggio-giugno e metterà a disposizione un migliaio di nuove licenze fisse e 500 stagionali. Inoltre il Comune, ha ricordato l'assessorato ai Trasporti, «ha sbloccato le cosiddette doppie guide, il meccanismo che autorizza più autisti a guidare la stessa auto, aumentando in questo modo i taxi nelle strade». Al momento, ha aggiunto, «il numero delle doppie guide già partite si attesta sulle 500 auto. Ma il nostro obiettivo è arrivare a circa 800/900 in tempo per il Giubileo del 2025».

