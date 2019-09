Zio Vittorio, super tifoso della Roma: «Da 70 anni non mi perdo una partita allo stadio»

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:00

Lungo viale dei Gladiatori, a farci caso, lo si vede passeggiare lentamente, con la sciarpa al collo e un cappellino in testa. Anche fuori stagione, che a quest’età bisogna proteggersi dal freddo. Si chiama, ha 85 anni ed è uno dei tifosi fedelissimi della Roma. Non ha parenti, i suoi due fratelli sono morti, lui non si è mai sposato e ora se ne sono andati quasi tutti.Vive nella sua casa, solo, a Trastevere. Nel quartiere lo chiamano “Manfredina”. Eppure continua, imperterrito, ad andare allo stadio. Da più di 70 anni. Vive per la squadra, insomma.«Zio Vittorio? Le sue condizioni si fanno sempre più difficili – racconta da New York suo nipote, Fabrizio Volpini – La sua sordità è aumentata negli ultimi tempi, e ora non riusciamo più a sentirci così spesso, neanche al telefono». Vittorio, nonostante tutto, non ha perso la voglia di seguire la sua squadra del cuore. Ad ogni partita in casa della Roma lui prende i mezzi dal suo quartiere e si ritrova con gli altri tifosi in curva Sud. In tanti lo aiutano a salire i gradini dello stadio, accompagnandolo e prendendolo sotto braccio. Lui risponde con poche parole, magari fa un sorriso. «Continua a risparmiare e ad acquistare ogni santo anno la sua amata tessera per l’abbonamento e ad andare in curva – conclude il nipote Fabrizio, con un pizzico di preoccupazione – Non so davvero dove trovi le forze».