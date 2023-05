Vittorio Marianecci, trovato morto l'imprenditore italiano scomparso negli Stati Uniti

di Redazione web

Vittorio Marianecci è stato trovato morto, dopo 5 giorni di ricerche. L'imprenditore italiano di 57 anni era scomparso negli Stati Uniti. La polizia di San Francisco non ha reso note le cause del decesso, per i dettagli bisognerà aspettare molto probabilmente la giornata di oggi.

Cosa è successo

Marianecci era partito per un viaggio di lavoro verso Las Vegas. Dopo la sua scomparsa, la polizia di San Francisco aveva diffuso un appello per raccogliere segnalazioni sottolineando il pericolo per l’incolumità dell’imprenditore, definendolo “a rischio”. Il corpo è stato ritrovato ieri, 2 maggio, nella zona di Berkley Marina. È il secondo cadavere trovato nella zona in tre settimane, ma la polizia ha fatto sapere che le due vicende non sono collegate. A vedere per primo il corpo dell'imprenditore è stato un kite surfer che si stava allenando nella zona. Il cadavere galleggiava in acqua. Dopo il recupero, la polizia ha fatto sapere che si trattava dell'imprenditore italiano scomparso.

