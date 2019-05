Viterbo

È uno straniero di 30 anni l'uomo fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio del commerciante, Norveo Fedeli, 74 anni, ucciso a sprangate ieri nella sua jeanseria a Viterbo.

«Fermato il presunto assassino del commerciante di Viterbo: si tratta di uno straniero residente in un paesino della zona. Grazie a inquirenti e Forze dell'Ordine. Chi delinque ha le ore contate. È la migliore risposta a chi cerca polemiche: io faccio parlare i fatti». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

C'è un fermato per l'omicidio di Norveo Fedeli ildiieri nel suoal centro storico. Si tratterebbe di un cittadino straniero originario dell'Ecuador. L'uomo è stato fermato in provincia di Viterbo dai carabinieri di Capodimonte, paese del viterbese sul lago di Bolsena.Sulla vicenda è intervenuto anche il ministroIl giovane era atteso dal negoziante per ritirare, e pagare, articoli e vestiti per alcune centinaia di euro. Non era la prima volta che lo straniero si presentava in negozio. Ne sarebbe nata una discussione, finita in tragedia. Il presunto killer era stato immortalato in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza di un negozio vicino: si stava allontanando dalla jeanseria di Fedeli con una busta attorno a una scarpa, probabilmente quella che ha lasciato un'impronta sul cranio insanguinato del commerciante ucciso.