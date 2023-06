"Visioni di Crononauta": Stefano Del Bravo presenta il suo viaggio tra arte, musica e cinema

di Redazione Web

Allacciate bene le cinture e sincronizzate gli orologi perché appena solcherete la porta di AM Arte Gallery (Mercoledì 7 giugno dalle 18:00 alle 22:00) a Roma vi troverete a vestire i panni dei Crononàuta e viaggiare nel tempo. Si viaggerà nel tempo e non lo faremo con il semplice ausilio della macchina del tempo, ma per chi crede nella forza della fantasia andremo oltre le immagini e oltre i colori.

Stefano Del Bravo, artista di talento che si è affermato sulla scena dell’arte contemporanea, ci conduce per mano in un viaggio visionario… immagini modificate in digitale, ritoccate a mano, emulsionate, modificate, scontornate, inglobate… poi stampate su Polaroid, verso un mondo che non c’è più e del quale bisogna che lo spettatore si metta alla ricerca, attraversando la storia, la musica, il cinema, l’arte contemporanea, fino a raggiungere lo spazio di una nuova visione.

Il viaggio nel tempo di Stefano Del Bravo

"Visioni di un Crononàuta" è un viaggio sulla macchina del tempo delle fotografie, tra immagini ed emozioni e a ognuno di noi segna il proprio viaggio da fare.

Stefano Del Bravo sceglie icone della nostra cultura massmediatica, le lancia nel tempo e tornano a noi così vivide e attente a colpire la nostra attenzione. Non sono semplicemente Polaroid, ma opere d’arte in cui sono impressionate dalla grande storia, alle icone pop della musica e dell’arte contemporanea piuttosto la Roma Imperiale.

