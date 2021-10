Visionarea Art Space, in mostra a Roma gli acrilici su carta di Paolo Ventura

Il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space prende il via ufficialmente il 6 ottobre con la mostra del fotografo Paolo Ventura. Curata da Gianluca Marziani, la mostra è visitabile dal 7 ottobre al 20 gennaio in esclusiva e in anteprima assoluta per la galleria d’arte di Auditorium della Conciliazione. Paolo Ventura - fotografo, pittore, scenografo e costumista - presenterà ventuno acrilici su carta che accompagnano l’autobiografia dell’artista, esposti per la prima volta al pubblico. Visionabili anche undici foto del ciclo Ex Voto. Musica: Elevate from BenSound

