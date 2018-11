Spedizione contro l'arbitro a San Basilio: preso a pugni, ha rischiato di soffocare

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un altro grave episodio di violenza nei confronti di un direttore di gara, ieri nella periferia romana. L'arbitro del match del campionato di Promozione tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova, Riccardo Bernardini della sezione di Ciampino, è stato aggredito ed è finito in ospedale, dopo aver rischiato la vita per un principio di soffocamento. I fatti sono avvenuti nei pressi degli spogliatoi del campo Francesca Gianni, a San Basilio, al termine della gara, finita 3-2 per la squadra ospite. Match agitato per via di una doppia espulsione per la Virtus Olympia.L'arbitro è stato raggiunto da alcune persone non identificate che hanno scavalcato il cancello di accesso agli spogliatoi e l'hanno colpito con alcuni pugni (dileguandosi subito dopo), facendo cadere in terra il direttore di gara, che ha sbattuto la testa e perso i sensi. Per fortuna è potuto intervenire subito il preparatore atletico dell'Atletico Torrenova, Yuri Alviti, che ha probabilmente salvato la vita al giovane direttore di gara, rianimandolo. Bernardini che al campo era accompagnato dalla fidanzata è poi stato trasportato in ambulanza al Policlinico Umberto I, dove gli sono stati messi tre punti per una ferita alla testa (causata dalla caduta) e dove il giovane è stato sottoposto ad una serie di esami (per fortuna tutti dall'esito negativi) e tenuto in osservazione per tutta la notte.«Pensavamo al peggio racconta Alviti Abbiamo avuto una grande paura. Poi, quando ho visto l'arbitro riprendere coscienza, ho avuto un grande sollievo». La Virtus Olympia ha preso le distanze dal gesto. «Sono scosso e vicino all'arbitro ha detto il presidente Daniele Giovannoni Spero che i responsabili vengano immediatamente identificati».