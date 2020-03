Roma, Virginia Raggi: «Da oggi al via i blocchi polizia locale»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 18:13

«Stamattina ho fatto un giro in auto per vedere come Roma rispetta le regole del governo. A Villa Borghese ho trovato una situazione buona, sono stata anche al parco Schuster. Devo fare i complimenti ai romani che stanno sopportando queste restrizioni. Mi sono arrivate segnalazioni su Tor Tre Teste e Alessandrino, abbiamo rafforzato i controlli della polizia locale. Oggi sono anche iniziati i blocchi della polizia locale. Bloccare il contagio dipende da noi». Lo ha detto la sindaca di Romanel corso di una diretta Facebook