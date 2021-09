Virginia Raggi: «Subito confronto tv tra i candidati a sindaco di Roma». E Calenda le dà ragione

La sindaca di Roma Virginia Raggi lancia l'idea: un confronto tv tra i candidati al Campidoglio, a un mese dalle elezioni comunali che sanciranno se il primo cittadino della Capitale sarà ancora lei o se dovrà passare la mano a qualcun altro. «Va fatto un confronto televisivo tra i candidati a sindaco di Roma», afferma la Raggi in un video postato sui suoi profili social.

Leggi anche > Giorgia Meloni presenta la lista Fdi per Michetti: «Sa come governare»

«A un mese dalla prima tornata elettorale è inaccettabile che i cittadini non possano conoscere i programmi di chi si candida ad amministrare la città, confrontare le persone e poter scegliere liberamente», aggiunge la sindaca. «Probabilmente tra i candidati c'è chi ha paura del confronto. Se così fosse questa persona evidentemente sarebbe inadatta a governare Roma».

«Per quanto mi riguarda, ho la forza dei miei progetti, di cinque anni di esperienza come amministratore di una città di 3 milioni di abitanti. Io sono pronta, sfido gli altri candidati a confronto diretto in tv», ha concluso la Raggi. E uno degli altri candidati, Carlo Calenda, le dà ragione: «Sottoscrivo - twitta il candidato di Azione - ed è la seconda volta in una settimana. Inizio a preoccuparmi».

.⁦⁦@virginiaraggi⁩ sottoscrivo. Ed è la seconda volta in una settimana. Inizio a preoccuparmi. pic.twitter.com/aGU0Mq5Zfg — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 7, 2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA