«Andrà tutto bene». Lo striscione al balcone della sindaca Raggi: «Un messaggio di speranza per i bambini»

di Sofia Unica

«Andrà tutto bene». È il messaggio di speranza apparso da questa mattina sul balconcino dell’ufficio della sindaca Virginia Raggi. La scritta celeste su un lenzuolo bianco è visibile a grande distanza da tutta via dei Fori Imperiali. La ventata di ottimismo, che politici ed istituzioni esprimono ha invaso come un’epidemia positiva anche il Campidoglio, in prima linea per fronteggiare l’emergenza e gestire le istanze della cittadinanza.



L’ufficio della prima cittadina pentastellata lavora giorno e notte, con la polizia municipale che ha effettuato già migliaia di controlli per verificare il rispetto da parte di tutti delle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus, con le donne e gli uomini in divisa. «E’ una campagna che girava online sulle chat delle mamme sui vari social - è il commento della Sindaca Virginia Raggi a Leggo. - Mi è sembrato un modo carino per perché credo che in questo momento i bambini siano quelli che stiano, non dico soffrendo di più, che però sicuramente si trovano in uno stato molto complesso mai vissuto prima. È un modo per cercare di rendere tutto questo momento un pochino più sopportabile pensando anche a loro». Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 11:59

