Virgina Raggi: «Candiarmi ancora sindaco? Non ci penso. Il governo con il Pd? La palla passi a Conte»

Virginia Raggi non si sbilancia sul futuro, e sull'ipotesi di un secondo mandato come sindaco di Roma da perseguire con un'altra Candidatura, che, comunque, sarebbe la terza della sua attività politica con il M5S: «Mandato zero? Ci ho messo una mezzoretta per capirlo e temo di non aver ancora capito. Io ho ancora due anni molto intensi, abbiamo tante cose da fare. Non penso al mio futuro ma al futuro della mia città, e questo è quello che deve fare un sindaco».



Parlano dalla Festa del 'Fatto quotidiano alla Versiliana, la Sindaca ha poi commentato l'attuale crisi di governo: «Luigi Di Maio ha ribadito con grande forza la centralità del programma rispetto alle persone. Ma adesso che l'incarico è stato affidato a Conte, ora che le due forze hanno espresso le loro legittime esigenze, è fondamentale che rimettano la palla al presidente Conte che deve trovare un punto di sintesi. Ripeto - continua Raggi - ci sta anche puntare i piedi sulla centralità del programma ma in questo momento, visto che ognuno ha giocato le sue carte, bisognerebbe tacere e passare la palla a Conte. Credo che Conte sia una garanzia per tutti gli italiani e saprà trovare una sintesi tra due forze politiche che, a ben guardare, hanno anche punti in comune da sviluppare. Bisogna ritornare a fare un pò più di politica e un pò meno spettacolo». Per Raggi, comunque, «Conte è un persona molto equilibrata, una parola che in politica manca da un pò di tempo». Sabato 31 Agosto 2019, 13:58

