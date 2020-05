Virginia Raggi: «I risultati del mio primo mandato si vedono»

Poi lo smartworking per i dipendenti capitolini è ancora prevalente, e lo sarà fino al 31 luglio. Stiamo lavorando con la ministra Dadone, e stiamo modificando i parametri lavorativi. Vogliamo mantenere alta la percentuale fino al 30 per cento, ma con una valutazione non a ore ma a progetto

I risultati della nostra amministrazione, partita dal rigore sui bilanci, nonostante tante 'narrazioni' si incominciano a vedere. Il dialogo con le categorie non si è mai interrotto. Se ce lo riconoscono, vuol dire che sta pagando

Uno dei 4 impianti della città è stato bruciato, un incendio evidentemente doloso. Non posso trattare questo tema in pochi secondi, lo sminuisce

è andata bene durante la fase 1, Ama ha lavorato bene. Ora stiamo riprendendo le normali attività, abbiamo sanzionato gli zozzoni, e i cittadini hanno capito che anche loro devono riprenderli

In questo momento di difficoltà il rischio dell'usura diventa pervasivo. Bisogna dare risposte immediate per far ripartire il lavoro. Dobbiamo riconoscere i problemi del territorio a partire dal lavoro in nero, dagli ultimi degli ultimi, che potrebbero essere attirati da queste sirene

Per questo abbiamo stanziato 3,5 milioni per far ripartire le microimprese o le startup, che danno fiducia e linfa a chi cerca lavoro nella legalità

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 10:34

