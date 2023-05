Virginia Raggi e i rifiuti, Rita Dalla Chiesa fa mea culpa: «Le chiedo scusa», cosa è successo

Il problema rifiuti a Roma continua a far discutere. E Rita Dalla Chiesa - da sempre molto attenta alla questione - ha spesso criticato la precedente gestione di Virginia Raggi, oltre che quella attuale di Roberto Gualtieri. L'ex sindaca ha ricevuto le scuse ufficiali, sui social, da parte della conduttrice tv e deputata.

Il mistero della pasta cotta abbandonata nel bosco: centinaia di chili trovati lungo il ruscello

Clizia Incorvaia, shooting tra l'immondizia a Roma. Travolta dalle critiche: «Smettila di metterti in mostra»

«Chiedo ufficialmente e parzialmente scusa a Virginia Raggi.

Rita Dalla Chiesa aveva già in passato criticato l'operato di Roberto Gualtieri, specialmente in merito alla questione rifiuti. Anche l’sindaca Virginia Raggi era stata bersagliata dalle sue critiche in passato. Agli occhi di Rita Dalla Chiesa la situazione amministrativa di Roma non è migliorata nel tempo.

Photo: Shutterstock Music: Korben



Incredibile, 20 cinghiali ‘marciano’ su Roma: il video incredibile fa il giro del web

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA