Roma: Virginia Raggi ormai ex sindaca, ma assegna le poltrone Ipa per i prossimi 5 anni

Nel giorno della bocciatura, l'ex sindaca Virginia Raggi assegna le poltrone dell'Ipa per i prossimi 5 anni. Accade all'indomani della stroncatura incassata alle elezioni, peraltro sonora e mai vista prima a Roma per un sindaco uscente che non va al ballottaggio e arriva quarta e ultima tra i candidati al Campidoglio. Eppure la firma all'ordinanza di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Ipa, Istituto di previdenza e Assistenza dei dipendenti capitolini, è arrivata proprio ieri, il 5 ottobre.

L'Ipa, l'istituto di previdenza dei quasi 25mila dipendenti comunali, da ieri infatti ha i nomi di chi lo guiderà per i prossimi 5 esercizi: saranno Fabio Serini in qualità di presidente, già commissario dell'Ipa in carica dal 2017 sempre per volontà della sindaca Raggi, e i due componenti Carmela Cucca e Gianluca Maria Esposito. Nella stessa ordinanza la Sindaca dispone, quindi, anche la chiusura del gestione commissariale avviata nel 2017. In questi ultimi 5 anni è stato redatto anche il nuovo Statuto dell'Ipa su cui si sarebbe dovuto pronunciare il Consiglio comunale.

Ma questo passaggio in Aula non c'è mai stato. Di fatto, quindi, il nuovo Cda dovrà lavorare con la prossima Giunta, quella che uscirà dalle scelte del futuro Sindaco dopo il ballottaggio. Da qui la domanda, inevitabile, sull'opportunità o meno per l'ex Sindaca Raggi di indicare i nomi che guideranno l'Ipa proprio nel momento in cui viene certificato che non sarà lei a sedere in Campidoglio. Una scelta praticamente fuori tempo: “mi sembra inopportuno – commenta Davide Bordoni, della Lega - che il giorno dopo il voto la Sindaca firmi un'ordinanza simile”.

Secondo Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo, di FdI, la Sindaca era infatti tecnicamente fuori tempo massimo: “con la nomina del Cda è andata ben oltre la scadenza dei termini di legge che consentono al primo cittadino uscente di emanare atti, ma solo quelli urgenti, entro la mezzanotte del venerdì antecedente le elezioni”. Sulla legittimità o meno della nomina si farà chiarezza, quel che lascia perplessi però è la scelta politica e amministrativa di intervenire indicando nomine a lungo termine, proprio nel momento in cui è chiaro che non avrà alcuna possibilità di essere confermata alla guida del Campidoglio.

