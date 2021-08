Virginia Raggi si "innamora" delle Olimpiadi, ma su twitter è sommersa dai commenti di chi non scorda il "no" a Roma2024

Virginia Raggi e le Olimpiadi: una neverending story. Le ha contrastate, avversate, respinte quando potevano essere organizzate a Roma, la città che amministra da cinque anni. Ora che la possibilità è sfumata, sembra quasi essersi innamorata dei Giochi. Oggi, dopo il diluvio di medaglie d'oro, la Sindaca ha scritto su twitter: «Mai tutte queste medaglie vinte dall'Italia in una edizione dei Giochi Olimpici! Un grande risultato dello sport italiano, frutto del sacrificio e della determinazione dei nostri atleti. Lo sport è il simbolo della ripartenza dopo la pandemia. Siamo orgogliosi dei nostri azzurri!».

Un tweet che ha fatto storcere la bocca a molti. Soprattutto ai molti romani che - proprio all'inizio della sindacatura della Raggi - avevano accerezzato l'idea di vivere le Olimpiadi del 2024 a Roma. Ma a far franare quella possibilità furono proprio la Raggi e Alessandro Di Battista.

Anzi, per la precisione, il gommista di Alessandro di Battista. Infatti, proprio l'ex deputato del Movimento 5 Stelle raccontò che per decidere sulla possibilità che Roma ospitasse le Olimpiadi si riunì nell'officina del suo gommista di fiducia insieme ad alcuni amici. Il verdetto fu unanime: niet. E così, pochi giorni dopo, la Raggi non si fece trovare in Campidoglio dal presidente Malagò e da alcuni membri del comitato Olimpico per Roma 2024, che rimasero inutilmente in sala d'attesa per diverso tempo. Il tutto nel tripudio dei populisti di tutta italia.

Anche per questo le risposte sotto il tweet di Virginia Raggi oggi sono così dure. «Sei ridicola. Ci hai vietato le prossime olimpiadi» scrive Daniele, «Ma come si fa? Ma veramente?» si chiede Andrea Argenio, «non solo ha impedito le prossime Olimpiadi a Roma. Ma durante la campagna elettorale aveva promesso un referendum a proposito» le ricorda infine Luca

#Raggi non solo ha impedito le prossime Olimpiadi a Roma. Ma durante la campagna elettorale aveva promesso un referendum a proposito. Poi il meccanico di #DiBattista disse niente olimpiadi e decise il nostro futuro.E si rimangió la promessa come mille altre. Ve lo ricordate? — Luca Biglione (@LBiglione) August 6, 2021

Altrettanto incredulità aveva suscitato un altro tweet della Sindaca Raggi sulle Olimpiadi. Infatti, quando furono assegnate le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, la prima cittadina della Capitale si complimentò con i "colleghi" suscitando lo sconcerto dei tanti cittadini romani che avrebbero voluto le Olimpiadi nella Capitale.

Olimpiadi invernali del 2026 si faranno in Italia. Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato. Congratulazioni ai colleghi sindaci Sala e Ghedina, buon lavoro. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) June 24, 2019

Intanto, nel 2024 le Olimpiadi si terrano a Parigi, nel 2028 a Los Angeles, nel 2032 a Brisbane. Il treno è passato e, almeno per questa generazione, non ripasserà a breve.

