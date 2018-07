Virginia Raggi inaugura l'isola pedonale a Via del Corso, ma inciampa su una buca

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Galeotta è stata unaper. La sindaca diha inaugurato la nuova area pedonale in, ma proprio mentre passeggiava per il corso, a largo Goldoni, angolo via Fontanella Borghese, èsu una buca., svoltosi a fotografie ormai riposte,. La buca, larga quasi un metro e profonda 7-8 centimetri, si trova in pieno centro, nel cuore pulsante dello shopping romano e in questi primi giorni di saldi ancora di più, rischia di essere un serio pericolo per i passanti. La stessa Raggi stava per provarne la pericolosità, quando il piede destro, che calzava una decoltè, stava per cedere, anche se è riuscita a mantenere l'equilibrio e ad evitare la caduta.Un problema che resta però quello delle buche. La polemica di Grillo e lo scontro tra le varie fazioni politiche dimostrano che è sempre più accesa la discussione in materia e la sindaca ha ribadito: «Ci stiamo impegnando moltissimo nel rifacimento del manto stradale per eliminare le buche. Chiaramente la colmatura delle buche elimina il pericolo, ma non ripristina il manto stradale. E noi ci stiamo dedicando al rifacimento delle strade, stiamo investendo tutte le risorse che abbiamo e ne stiamo cercando nuove, dobbiamo accelerare il più possibile. Ma eviteremo interventi spot - ha concluso - che di fatto servono solamente per mettere una pezza che poi si riapre dopo qualche mese».