Virginia Raggi spinge il M5S tra le braccia di Draghi: «Rompiamo gli schemi, si al dialogo con il premier incaricato»

Virginia Raggi apre a Mario Draghi. Anzi, per la precisione spinge il M5S a "rompere gli schemi" e ad avviare un "dialogo sui temi" con il presidente del consiglio incaricato.

In un'intervista al Foglio, a firma Simone Canettieri, la sindaca di Roma apre ad un sostegno del suo partito a Draghi, ricercando una convergenza sul programma temi: «Io mi concentrerei sui temi - spiega la Raggi -. Non vedo un parallelo con l’esperienza Monti. Il prossimo governo, infatti, avrà il compito di gestire risorse e rilanciare lavoro ed economia nella fase post-Covid».

La sindaca auspica anche un aiuto di Draghi nei confronti della Capitale, soprattutto dopo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'anniversario dei 150 anni di Roma Capitale: «Ho accolto con commozione il monito che ieri - in occasione dei 150 anni di Roma Capitale - il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha rivolto alla 'comunità nazionale per assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della Capitale siano svolte al meglio', perché 'Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese».

