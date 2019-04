Roma, Raggi contestata mentre parla sul palco dell'Anpi

contestata a Roma mentre interveniva dal palco della manifestazione Anpi per il 25 aprile a Porta San Paolo. Virginia Raggi è stataa Roma mentrea Porta San Paolo.

Se siamo qui è per rendere omaggio e celebrare perché ci crediamo davvero, per le persone che hanno deciso di opporsi contro il regime e hanno dato la vita per esprimere le proprie idee, come qualcuno di voi sta facendo adesso









Per la sindaca di Roma ci sono stati anche applausi nel corso del suo intervento, giudicato , ha detto la sindaca replicando ai contestatori.nel corso del suo intervento, giudicato

molto importante

dai vertici dell'associazione dei partigiani. ll presidente dell'Anpi Fabrizio De Sanctis ha presentato così Raggi sul palco: «È molto importante la presenza qui della sindaca che rappresenta le istituzioni nate dalla Resistenza». Oltre agli applausi diversi manifestanti hanno contestato la prima cittadina dicendo «buffona» o «i luoghi delle donne non si toccano» in riferimento alla controversia sulla Casa Internazionale delle donne con il Comune.

