Virginia Raggi compie gli anni, il messaggio ai romani: «Grazie per l'affetto»

Oggi è il compleanno di Virignia Raggi, che compie 43 anni. La giovane sindaca di Roma ha quindi voluto ringraziare i tanti che si sono soffermati sulla sua pagina Fb per farle gli auguri. «Grazie! Ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri per il mio compleanno. L'affetto che mi avete dimostrato mi ha veramente riempito di gioia. Oggi ho fatto una pausa di alcune ore per festeggiare con la mia famiglia. È stato bello sentire la vicinanza delle persone, mi dà la forza per continuare ad andare avanti e lavorare per il futuro di Roma. C'è ancora tanto da fare e sono tante le sfide da vincere, ma sono sicura che, con il vostro sostegno raggiungeremo risultati ancora più grandi. Grazie a tutti voi!». Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 16:21

