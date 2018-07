Roma, la sindaca Virginia Raggi compie 40 anni: gli auguri romantici del marito

#HappyBirthdayVirginia Guardi il sole e i suoi #Raggi ti scaldano,ti danno calore,ti spingono a vivere,come fai tu!

Tanti auguri alla nostra Sindaca #VirginiaRaggi per i #suoiprimi40anni

Bella,brava,dolce come i #Raggi del sole. pic.twitter.com/wet3Y5Abm2 — Fernandosivoli (@albegiorvalanga) 18 luglio 2018

Non mancano le frasi di incoraggiamento: «Se li hai tutti contro, vuol dire che stai lavorando bene».

Tantissimi auguri cara Virginia hai ridato fiducia Onore e lustro alla nostra bellissima Roma! Buon Compleanno Stella Guerriera AUGURI a Tutta la Famiglia per questa grande Donna speciale nel Cuore e nella Mente

Tra i tanti auguri spunta anche qualche nota negativa sotto forma di consiglio: «Auguri alla sindaca e che il passaggio alla maturità le faccia aprire gli occhi sui quartieri governati dalle mafie».

Auguri Virgy sei la luce delle buche di Roma

, commenta un’altra.



E ancora, tantissimi messaggi di incoraggiamento, auguri,

forza Virginia

, qualche ‘vaffa’, lunghi post di critica (

Pensate a sistemare Roma nostra che è diventata un c…

, uno dei commenti, di un utente che specifica

Io vi ho votato

, ma anche donne che commentano il suo stile:

Il tuo look è stupendo, anche le tue belle scarpe

. Altri followers le chiedono soldi, qualcun altro chiede gli auguri anche per il proprio compleanno, e spuntano gli immancabili

non li dimostri per niente

.

La sindaca di Roma,compie quarant'anni, due dei quali vissuti al Campidoglio. Oltre a essere la prima donna a ricoprire questa carica, è anche il primo cittadino più giovane nella storia della Capitale. I romani sui social dimenticano per un giorno i problemi della città e fanno gli auguri al loro sindaco.E se il maritopubblica una foto e una dedica romantica su Facebook, si moltiplicano i messaggi e le attestazioni di stima da parte della gente comune. «Coraggiosa e instancabile», «Bella, brava e dolce come i 'raggi' del sole», «Roma brilla grazie a te», sono solo alcuni dei commenti sui social network.».La stragrande maggioranza dei commenti viene comunque da persone educate e civili, che con grande affetto mandano i loro auguri alla sindaca pentastellata. Ma nonostante ciò gli haters non si stancano mai, e qualcuno la attacca anche il giorno del suo compleanno: «Auguri cialtrone!», scrive un utente. «Ma stiamo all'asilo?», commenta un altro, al video postato su Instagram in cui si vede la sindaca che entra nel suo ufficio e trova una folla di persone ad accoglierla con la torta. «»)