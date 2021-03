Virginia Raggi sulle elezioni per il Campidoglio: «Sono io la candidata, Beppe Grillo fa il tifo per me»

«Beppe è molto contento e fa il tifo affinché io possa andare avanti. Se sono Io candidata del 5s? Sì, direi di sì. Per me si va avanti». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista a Teleambiente. «Che voto mi darei per questi 5 anni? Me lo daranno e ce lo daranno i cittadini», ha risposto. Raggi ha poi espresso la convinzione che continuando a lavorare nella direzione intrapresa con il prossimo mandato si potrà cambiare il volto alla città.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 20:56

