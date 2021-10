Virginia Raggi pronta ad un caffè con Michetti: in contatto anche con Gualtieri

I corteggiamenti per i tesoretti di voti dei grandi esclusi al ballottaggio per le elezioni amministrative di Roma, iniziano a dare i primi frutti. Non solo telefonate di congratulazioni, ma anche appuntamenti al bar per chiacchierare davanti a un caffè del futuro della Capitale e magari anche di un seggio in giunta per il Movimento 5 Stelle. Chissà.

Intanto Virginia Raggi, a quanto apprende l'Adnkronos, ha accettato l'invito di Enrico Michetti, candidato del centrodestra, per un caffè in Campidoglio. Allo stesso tempo è in contatto anche con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. Lo sguardo dell’ex sindaca di Roma è puntato quindi su entrambi i candidati.

Michetti inoltre fa sapere che Raggi lo ha chiamato “per farmi i complimenti dell'ottimo risultato raggiunto. Nella cordialità per me un caffè è importante per capire, anche se ci sarà una successione, lo stato dell'arte e quindi i fascicoli importanti sulle cose su cui stava lavorando. Comunque massimo rispetto per chi ha amministrato”.

