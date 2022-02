Roma, tassista salva una ragazza dalla violenza. L'assessora Lucarelli:«Prendiamo esempio da lui»

Salvata da una violenza per le vie di Roma. A compiere il miracolo è stato il tassista romano Alessandro, di 33 anni, che, lo scorso dicembre, era nella zona dell'Ostiense a disposizione dei clienti fuori dai locali di via del Commercio. Nell'attesa, Alessandro ha sentito delle urla di una donna provenire da una strada poco distante e subito si è avviato. Raggiunto il posto, ha puntato i fari sulla ragazza e ha visto che stava per essere violentata da due malviventi: scende dal taxi e li affronta, salvando la vittima e riportandola velocemente a casa. Dopo due mesi, la ragazza inviato un messaggio al 3570 per rintracciare il tassista e porgergli i suoi ingraziamenti.

Di fronte all'accaduto, l’assessora alle Pari Opportunità di Roma Monica Lucarelli interviene sulla violenza sessuale sventata: «Una violenza nei confronti di una donna è stata sventata alla stazione Ostiense grazie alla prontezza e al coraggio di un tassista romano. Da assessora alle Pari Opportunità voglio ringraziarlo. Come Amministrazione - continua la Lucarelli - stiamo mettendo a punto con le Procure e le Forze dell'Ordine, una serie di misure per rendere più efficaci i controlli ed evitare il dilagare della violenza di genere, ma sono fermamente convinta che le prime sentinelle siano proprio i cittadini. In particolare chi vive la città su strada 24 ore su 24 può fare moltissimo. L'esempio di quanto accaduto alla stazione Ostiense ne è la conferma. Il contrasto a ogni forma di violenza parte proprio da lì: basta non girarsi dall'altra parte. Il gesto eroico del tassista non è finito alla stazione Ostiense: ha voluto infatti anche riaccompagnare la donna a casa. Il tutto senza chiedere un euro: tutti dovremmo prendere esempio da lui».

Il tassista fa parte dell'associazione Tutti taxi per amore, ed è conosciuto fra i tassisti romani come Cremona 36.

