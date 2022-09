Roma, donna violentata in Centro: aggressore denunciato e rimesso in libertà dopo poche ore

di Emilio Orlando

L'ha aggredita, spinta dentro un vicolo in pieno giorno e poi l'ha palpeggiata. È la storia dell'orrore, raccontata questa mattina in esclusiva su Leggo, avvenuta nel cuore del Tridente, nel Centro di Roma, vicino ai palazzi istituzionali supersorvegliati. Ancora una violenza sessuale di un uomo, di origine indiana di 38 anni, contro una donna, un'impiegata 40enne italiana che stava rincasando: lui le è saltato addosso, ha iniziato a strattonarla, palpeggiarla e poi ha provato con la sua forza a trascinarla in una via traversa.

L'intervento dei turisti

A strapparla da quella violenza disumana alcuni turisti che stavano aspettando l'autobus: non si sono tirati indietro davanti a quella scena, non si sono girati dall'altra parte ma hanno deciso di intervenire, di soccorrere quella donna mettendo in fuga l'aggressore. Poi, subito dopo, l'arrivo provvidenziale dei carabinieri.

Roma choc, donna violentata in via Barberini: soccorsa dai turisti. Ma senza video non fa notizia

Aggressore rimesso in libertà

L'uomo è stato individuato dai carabinieri della stazione di via Veneto poco distante dal luogo della violenza. Il sostituto procuratore di turno ha disposto per lo straniero la denuncia a piede libero senza misure cautelari.

Le indagini ora proseguono per cercare di capire se il trentottenne di origine indiana, che bivacca sempre nella stessa zona, abbia preso di mira anche altre donne che, specie la sera, si attardano negli uffici.

Bordoni (Lega): «Inaccettabile che aggressioni sessuali passino sotto silenzio»

«Inaccettabile che l'aggressione sessuale ai danni di una donna italiana avvenuta in pieno centro a Roma sia passata sotto silenzio per una settimana. Oggi ne dà notizia il quotidiano online Leggo - dice Davide Bordoni, dirigente della Lega nella Capitale - L'aggressore, un uomo di origini indiane ubriaco, è stato arrestato, la donna salvata dai turisti. La nostra Capitale continua ad essere una città pericolosa, sporca, degradata. Per la Lega la sicurezza e il decoro delle nostre città restano al primo posto, la protezione e la sicurezza delle donne non sono negoziabili. Dobbiamo investire di più nelle tecnologie, accendere più telecamere, assumere e investire più risorse nelle nostre forze dell'ordine. Basta con il buonismo dei perbenisti. Servono pene più severe per chi molesta le donne, per chi stupra o spaccia, e se a delinquere sono immigrati irregolari vanno espulsi immediatamente dal nostro Paese».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 12:35

