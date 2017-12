"Mi stanno violentando in hotel": chiede aiuto in chat, i carabinieri arrivano e li trovano nudi

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Violentata in un albergo chiede aiuto a un suo amico via chat. «Ho paura. Sto in un albergo con un uomo che gira nudo nella stanza. Ho il terrore che mi faccia del male», così ha scritto una turista modenese di 27 anni in vacanza a Roma per Natale, e il suo amico ha girato l'allarme ai carabinieri che sono intervenuto nell'hotel in zona via XX Settembre.La vittima ha conosciuto il suo aggressore poche ore prima alla stazione Termini, come riporta Il Messaggero, fidandosi dell'uomo ha accettato un passaggio in albergo, ma la gentilezza si è presto trasformata in un'aggressione. All'arrivo dei carabinieri l'uomo era nudo nella stanza della giovane che è scoppiata in lacrime all'arrivo dei militari. L'uomo è stato portato in caserma e identificato, ma rilasciato poco dopo.Il 40enne si è difeso dicendo di non aver fatto alcuna violenza: «Sono anche sceso nella hall perché nella stanza c'era un problema con le luci. Se avessi fatto del male la ragazza sarebbe potuta scappare, avrebbe potuto chiedere aiuto». I vicini di stanza e altri testimoni presenti in albergo hanno dichiarato di non aver sentito urla o lamenti, e alla reception hanno detto che la ragazza ha pagato il conto, mentre l'uomo ha semplicemente esibito il documento.