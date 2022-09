Patrigno orco violenta la figliastra di 12 anni: gli abusi «accanto alla madre che dormiva»

Condannato in primo grado a quattro anni di carcere per violenze sessuali. Il colpevole è un 52enne di Cori, un paese in provincia di Latina. La vittima una ragazzina di nemmeno 12 anni, la figliastra dell'uomo, violentata mentre dormiva accanto alla madre. Una storia nata in un contesto di degrado e che aveva un pregresso fatto di botte, alcol e altre violenze.

La ricostruzione

«Mentre eravamo sul letto mi ha infilato le mani nel pigiama e ha iniziato a toccarmi», ha raccontato la ragazzina, riferendosi a un fatto successo nel 2021, quando aveva solo 11 anni. La coppia conviveva in una casa a Norma. Entrambi possessori di reddito di cittadinanza. La donna (56 anni) ha denunciato anni di violenze e ha spiegato di aver vissuto in uno stato di paura e turbamento, per colpa dell'uomo, spesso alterato a causa di alcol e droga. La violenza sulla ragazzina risalirebbe al luglio del 2021.

La giovane, che vive con il padre e fa visita alla madre saltuariamente, era stesa vicino alla donna, quando l'uomo si sarebbe avvicinato e approfittando del sonno profondo della compagna, avrebbe cominciato a toccare la figliastra nelle parti intime. L'uomo si trova agli arresti domiciliari dal giorno della denuncia, proprio per impedirgli di reiterare il reato e per tutelare le due parti offese. La condanna a 4 anni in primo grado tiene conto dello “sconto” garantito dal rito abbreviato chiesto e ottenuto dalla difesa.

