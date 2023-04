"Villae" in festa, record di visitatori e nuovi appuntamenti culturali

di Valeria Arnaldi

Circa novemila. Tanti sono stati i visitatori all’Istituto Villa Adriana Villa d’Este, nella prima domenica di aprile, giornata ad ingresso gratuito. Tra gli eventi organizzati, l’appuntamento oleogastronomico “Tivolio”, voluto e organizzato dal 2017 per celebrare la cultura dell’olivo. Sono state ben millecinquecento le presenze nei tre giorni di programmazione.

«Tutto questo – ha sottolineato il direttore Andrea Bruciati – è il risultato dello sforzo compiuto nelle ultime stagioni per lo sviluppo delle attività culturali e per una migliore gestione del patrimonio e delle risorse umane».

Molti gli eventi proposti dall’Istituto. Fino al 4 giugno, a Villa d’Este, la retrospettiva “Theatra Mundi: Pino Pascali” e il ciclo “Delizie estensi”, sulle collezioni florovivaistiche, in un tributo alla dimensione favolistica di Italo Calvino. Stessa data conclusiva per la personale "I vinti" di Davide Serpetti al Santuario di Ercole Vincitore.

Ad arricchire il programma saranno presto altri appuntamenti in tutte le sedi dell’Istituto, incluso un omaggio alla figura di Antinoo nel segno della memoria di Marcel Proust a Villa Adriana e una panoramica sulle nuove acquisizioni di arte contemporanea in dialogo con la collezione dei tre siti monumentali.

«Siamo felici che le Villae si pongano sempre di più come cantiere e fucina culturale, punto di riferimento per un territorio che ha tutte le qualità per uno sviluppo virtuoso e sostenibile, unico nella Penisola – afferma Bruciati - Noi continuiamo con una sensibilizzazione minuziosa, cerchiamo di offrire una visita all’altezza delle aspettative culturali, puntando su livelli attesi di qualità a garanzia del servizio pubblico».

