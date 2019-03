Le ville di Roma restano chiuse, nonostante l'allerta vento sia passata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allerta vento è passata, ma lerestano. Senza un motivo apparente. Dapassando per ile parte disono tanti i lucchetti ai cancelli rimasti chiusi nonostante il ritorno del bel tempo.LEGGI ANCHE «Romanista Anna Frank» e una svastica: spuntano scritte choc nel centro di Roma La decisione era stata presa dal Comune domenica scorsa viste le forti raffiche di vento che sabato avevano fatto cadere diversi alberi a Roma e nel Lazio alimentando parecchie polemiche sulla manutenzione del verde. Nella stessa ordinanza si spiegava che "la riapertura sarebbe stata subordinata al ripristino delle normali condizioni di stabilità del patrimonio arboreo”. I controlli però ancora non sono avvenuti così i cittadini romani in questi giorni di sole hanno dovuto rimandare passeggiate, pic nic e corse nelle principali ville della capitale.Nei Municipi XII e XIII sono ben 4 le aree chiuse: Villa Pamphili, villa Flora, parco Giovanni Paolo I e villa Carpegna. All’ingresso di quest’ultima un cittadino ha affisso una lunga lettera di protesta e anche alcune famiglie hanno contattato il Comune per saperne di più visto che c’è totale assenza di informazione sulla situazione e sull’apertura dei parchi. A Villa Pamphili poi da oltre un anno e mezzo è chiuso il ponticello sul lago all’entrata su via Aurelia Antica. Anche in questo caso i lavori di manutenzione non sono mai avvenuti e lo stesso dicasi per i bagni pubblici (chiusi e fatiscenti) e diverse panchine nelle aree giochi per bambini. A queste si aggiungono la già citata Villa Celimontana e villa Bonelli oltre al famoso Parco degli Aranci meta di turisti da tutto il mondo per la splendida sulla capitale. I controlli dovrebbero terminare entro il week end, ma a 5 giorni dalla chiusura in alcune aree non sono stati ancora effettuati e c’è il rischio che sabato alcune delle ville possano restare ancora inaccessibili.““I ritardi nelle riaperture delle ville evidenziano, ancora una volta, l’inadeguatezza grillina alla guida di questa città. Combatteremo, al fianco dei cittadini, affinchè questo disservizio possa essere risolto.””, ha dichiarato Marco Giovagnorio di Fi. La pensa allo stesso modo Marco Visconti il delegato all’ambiente di Fdi : “Non sarebbero assolutamente necessarie ordinanze come questa se l'amministrazione a 5 stelle effettuasse con regolarità potature e monitoraggio delle alberature per le strade come nei parchi pubblici. Del resto il Sindaco Raggi da inizio 2018 annuncia un maxi bando che pianifica proprio questo tipo di operazioni, ma che a Roma non si è ancora visto” La Sindaca Raggi qualche giorno fa ha alimentato le polemiche dichiarando che: “gli alberi di Roma cadono perché spesso risalenti all'epoca del Fascismo”.