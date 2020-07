Villa Adriana, torna l’incubo discarica: protesta dei comitati in difesa del patrimonio Unesco

Un progetto per un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte, a due chilometri da Villa Adriana. Il consiglio comunale di San Gregorio da Sassola ha da poco approvato una delibera in tal senso. È quanto denunciato a gran voce dalle associazioni Salviamo Villa Adriana e Ponte Lupo, due realtà che in passato hanno già lottato contro le discariche che minacciavano l’area di San Vittorino e la villa di Adriano.

«Se chi amministra non si rende conto dell’importanza dei luoghi, siamo messi male. Combatteremo con ricorsi al Tar e manifestazioni. Sarebbe la prima discarica sugli acquedotti romani, al centro di un distretto turistico che comprende alcune zone paesaggistiche più importanti al mondo, a due passi dalla Capitale», tuona Urbano Barberini, presidente dell’associazione Ponte Lupo e portavoce di Salviamo Villa Adriana. «La discarica - sottolinea l’ex assessore - andrebbe a prendere il posto di oltre tremila ulivi e vigne in uno dei pochi scorci ancora incontaminati dell’agro romano antico» Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 03:25

