Roma, la stazione di Vigna Clara aperta dopo 32 anni: ma i treni passano solo ogni 2 ore

Sembra nuova di zecca, invece ha piu di 30 anni. Ha riaperto i battenti ieri la stazione del treno di Vigna Clara, inaugurata per i mondiali del '90 e chiusa subito dopo. Gran festa nel quartiere, quindi, ma poi la delusione: i treni partono ogni due ore. Da fuori è tutta messa a nuovo, anche dentro. Sembra una fermata di nuova generazione ma in realtà è frutto di un restyling in piena regola: tutto in ordine, quindi, tranne i soliti secchioni della spazzatura intorno alla stazione. Stracolmi con i rifiuti tutti a terra: «Neanche stavolta sono passati a svuotarli - tuonano i residenti - speravamo nell'inaugurazione, invece niente».

Si entra e in bacheca si trovano gli orari di arrivi e partenze: i treni passano ogni due ore, vale a dire 7:42, 9:50, 11:50, 13:50 e così via.

Sembra assurdo ma pe ora è così: la situazione dovrebbe migliorare nei prossimi tempi. Lo hanno assicurato sia l'assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, che il sindaco Gualtieri che ieri, a sorpresa, è salito sul treno: «Questo è un importante passo per il trasporto pubblico, rappresenta solo un punto di partenza, vogliamo implementare le corse e le frequenze e chiudere l'anello ferroviario».



La riapertura di Vigna Clara consente infatti la riattivazione della tratta che collega Vigna Clara a Valle Aurelia, San Pietro, Quattro Venti e Ostiense, sulla linea FL3 Cesano-Viterbo, e permette di raggiungere, in poco tempo, le linee metro A e B. Sempre che l'attesa, però, non resti di due ore altrimenti conviene continuare a muoversi con gli autobus.



Resta poi da risolvere la questione parcheggio: «Se arriveranno tante persone, dove lasceranno l'auto? - si chiede Maria Pia Vaccarini, residente della zona, ben informata sulle vicissitudini della fermata - alle spalle della stazione, su piazza Diodati, c'è un parcheggio. Ma ci sono anche i banchi del mercato: mi auguro che non vogliono mandarli via perché per noi residenti sono molto importanti: non abbiamo molti negozi, dovrebbero restare qui in zona».

