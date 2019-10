Vigna Clara, la stazione non riapre. I cittadini si ribellano: «Basta, qui solo degrado»

Una storia lunga 30 anni e che sembra non abbia fine. «Al momento è impossibile azzardare ipotesi di riattivazione della stazione». Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) evita qualsunque riferimento sulla possibile riapertura della stazione Vigna Clara, nella cintura Nord della capitale, che quindi rimane chiusa fino a data da destinarsi. Una notizia che desta sconforto tra i resienti, che speravano nella data ipotizzata (dicembre 2019) ma che poi era stata ancora una volta posticipata da un ricorso al Tar presentato proprio dai cittadini della zona, che evidenziavano problemi sulla staticità dei palazzi e vibrazioni al passaggio dei treni. Il 25 settembre scorso si è tenuta l'ultima udienza (relativa alle modalità di esecuzione delle verifiche richieste). Aprile 2020? Macchè, nebbia fitta, Per ora è tutto fermo, con Rfi in attesa di conoscere il responso dei giudici.

Attivata per i Mondiali di Italia 90 e poi immediatamente sospesa; riaperta per il Giubileo (poi ancora fermata); oggi la stazione di Vignaclara è del tutto abbandonata. «Siamo sommersi nel degrado raccontano i cittadini . Basta un temporale per ritrovarsela completamente allagata. Le barriere per l'ingresso in alcuni punti sono cadute, i tornelli non sono previsti (solo telecamere a circuito chiuso), rendendo strada facile per chi vuole trovare riparo», continuano. Il tunnel sotterraneo in alcuni punti è strapieno di deiezioni umane, la cabina quadro di controllo della circolazione sui binari è accessibile facilmente a tutti, i cavi scoperti, le sale macchine (con tanto di computer in bella vista) senza presidio».

Le traversine abbandonate ai lati dei binari, poi «rischiano di essere pericolose per la salute a causa di numerosi agenti chimici sprigionati, come il creosoto» spiega Max Petrassi, che da anni, insieme alla sua associazione (GreensideRoma Onlus) si prende cura della zona vicino la stazione, un tempo sede di campi rom. «Dopo 30 anni conclude questo progetto può essere definito un fallimento totale».

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

