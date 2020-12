Vigili Roma, salta il generale Gerometta: Ugo Angeloni nuovo comandante

La sindaca Virginia Raggi ha indicato Ugo Angeloni come nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. Ugo Angeloni (foto, sotto), classe 1964, è un dirigente superiore della Polizia di Stato.

Da marzo 2019 ha svolto compiti di staff del Questore di Roma collaborando nello sviluppo iniziative di rivisitazione organizzativa in materia di prevenzione e controllo del territorio. Dal 2016 Vicario del Questore di Massa Carrara, è stato anche Direttore della I divisione del Servizio Controllo del Territorio - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.



«Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a Ugo Angeloni per il ruolo importante e delicato che andrà a svolgere al servizio della nostra città. Sono certa porterà avanti il suo incarico con determinazione e professionalità grazie alla sua esperienza. Collaboreremo per rilanciare insieme il Corpo», dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

È così saltata la nomina del generale dell’Esercito, Paolo Gerometta, a capo dei vigili urbani di Roma. La bozza di ordinanza era pronta da un paio di giorni ma dopo le polemiche e l’annuncio di uno “sciopero delle multe” contro la nomina, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha indicato Ugo Angeloni come nuovo comandante della Polizia Locale di Roma.

«Sono onorato - ha detto Angeloni - che il sindaco mi abbia scelto per dirigere il corpo di polizia locale della Capitale d'Italia. Da romano sono particolarmente orgoglioso di poter essere al servizio della mia città. Metterò a disposizione tutto il mio impegno e la mia esperienza per svolgere al meglio i compiti importanti che mi aspettano. So di poter contare su un corpo composto da tantissimi validi agenti, che lavorano con professionalità al servizio dei cittadini».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA