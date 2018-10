Vigili in borghese "nascosti" tra le auto: è boom di multe

Aids a Roma, è allarme contagio: ecco l'identikit dell'untore​

Con la pettorina gialla in bella vista (perché la divisa non gli è stata ancora consegnata) e il blocchetto delle multe in mano. E da tre giorni stanno multando a raffica tutti. Auto, moto, ncc e persino i tassisti. Una nuova coppia di vigili urbani sta terrorizzando tutta l'area compresa tra Fontana di Trevi e piazza Barberini. Un rispetto delle regole mai visto nel centro storico di Roma. Peccato però che gran parte di questi verbali arrivino a sorpresa: già, perché la coppia di neopizzardoni in jeans e t-shirt, forse per portare al comando numeri da record, ha deciso di nascondersi tra le auto per multare tutti coloro in transito sulla corsia preferenziale di via del Traforo.Che, se pur in torto, si vedranno recapitare un verbale da ottantacinque euro. E dire che le preferenziali erano da almeno 12 anni territorio di competenza esclusiva degli ausiliari dell'Atac. Ma i due zelanti agenti (che battono passo a passo quel pezzetto di centro con tanto di metro per verificare la distanza delle auto in sosta dagli incroci) hanno deciso di sconfinare.Perché il compito di un agente di polizia locale è quello di prevenire l'infrazione, non nascondersi per perseguire gli automobilisti. Dal Comando ci assicurano che nel corso di formazione questa è una delle prime regole che vengono insegnate. Evidente quel giorno i due agenti del Traforo erano assenti. Forse potrebbero concentrare i loro sforzi per evitare la sosta selvaggia dei pullman sotto alla galleria che collega via Nazionale al Tritone, piuttosto che utilizzare penna e blocchetto a mo' di spada. E con la scorrettezza del nascondersi.