Vigili, in bilico la nomina del comandante Angeloni: ricorso alla Corte dei Conti

Bufera sulla nomina del nuovo comandante della polizia municipale. Pronto il ricorso da parte degli oltre duecento dirigenti capitolini alla Corte dei Conti dove si ipotizza un possibile danno erariale. Le polemiche sono scoppiate dopo il valzer sulla poltrona principale del comando di via della Consolazione. Nel giro di poche ore, infatti, alle dimissioni di Stefano Napoli, seguì dall’ipotesi del comando al generale Paolo Gerometta.

Anche questo nome sfumò e il Campidoglio nominò a sorpresa il funzionario di polizia Ugo Angeloni. Il contratto triennale ad Angeloni, secondo i ricorrenti costerebbe al Comune la cifra di seicento mila euro circa. Alla procedura d’interpello che consiste in una selezione a cui partecipano dirigenti interni ed esterni avrebbero aderito anche altri capi dipartimento. Il Campidoglio, secondo la dirigenza infatti, dovrebbe motivare la non idoneità degli altri dirigenti a ricoprire quell’incarico e poi cercare una figura interna. Ad Ugo Angeloni, validissimo poliziotto esperto in controllo del territorio e prevenzione, si deve la riorganizzazione in distretti dei commissariati di polizia nella Capitale e l’introduzione del MOD, acronimo di Modulo per l’Osservazione Dedicata, per la prevenzione e la repressione dei reati con una distribuzione degli uomini.<QM>

