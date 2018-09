I vigili del Fuoco salvano un cavallo caduto in una vasca profonda diversi metri: IL VIDEO

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvataggio in diretta di un cavallo caduto in una vasca profonda diversi metri. È accaduto oggi a. Le operazioni di recupero sono state effettuate da due squadre dei vigili del fuoco del comando dicon il supporto del nucleo SAF e della autogru. È stato così salvato un cavallo caduto in una vasca rurale di acqua e fanghiglia. L'intervento si è protetto per un paio di ore, ma alla fine il quadrupede e stato imbracato e posto in sicurezza, in buone condizioni.