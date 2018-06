Una ricetta per Roma, Villa Narducci ritrova l'area giochi per i bimbi

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuove giochi, cestini, pararifiuti e panchine. Un restyling completo per l'area ludica del parco di via di, nel II Municipio, realizzato grazie a 'Una ricetta per Roma', il progetto firmato, la storica azienda di salumi romana, che punta a riqualificare tre parchi urbani della capitale a misura di bambino. Dopo l'inaugurazione del parco di via Lentini , ieri il secondo appuntamento.Alla festa, che ha coinvolto bimbi e genitori del quartiere, all'insegna di musica, intrattenimento e pizza farcita con mortadella Suprema Fiorucci, anche la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello: Questo spazio è frequentato moltissimo dai bambini e dalle famiglie della zona. Erano necessari interventi di manutenzione. Finalmente è stato restituito ai più piccoli. L'area giochi serviva, è una delle poche aree attrezzate del quartiere, è stata sistemata davvero bene. E' un'opportunità per i più piccoli per giocare e divertirsi dopo il nido, ha detto Andrea Alemanni, vicepresidente del II Municipio. Il 5 luglio sarà la volta del parco di via Filippo Meda, Municipio IV.