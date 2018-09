Via libera ai ciclisti, e la città va in tilt

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se dovessimo descrivere in poche parole la domenica appena trascorsa utilizzeremo proprio queste. C'è chi si è sentito completamente libero di invadere Roma e chi invece addirittura prigioniero. E' la doppia anima dei cittadini romani divisa tra gli eventi domenicali che hanno messo in subbuglio la viabilità della capitale. Per non parlare di chi, anche se di domenica, doveva andare a lavorare e sui social sono in tanti a protestare.oppure: «Ennesima vessazione di questa amministrazione che costringe gli anziani a stare fermi. Nella fascia oraria dalle 7 alle 19 di ieri, in città si sono svolte iniziative incrociate dedicate alle due ruote e allo sport. In primis in occasione della Settimana europea della mobilità», si è tenuta la seconda edizione di #ViaLibera, un circuito di circa 24 chilometri, con aree completamente chiuse al traffico - da via dei Fori Imperiali a piazza del Popolo, passando per via del Corso - dedicato a pedoni e ciclisti.Alle 12.30 invece il fischio d'inizio per Roma-Chievo. Arrivare allo stadio Olimpico però è stata un'impresa, sia per le tantissime strade chiuse al traffico che per le numerose linee autobus deviate. In mattinata, infine, si è svolta anche l'edizione 2018 di CorriRoma, la 10 chilometri ideata nel 2005 da Italia Marathon Club per ricordare l'impresa di Abebe Bikila ai Giochi olimpici del 1960. Per la cronaca ad aggiudicarsi la gara è stato l'atleta di origine polacca Rafal Andrzej Nordwing che ha chiuso i 10 chilometri in 32 minuti e 6 secondi. Ma a questa domenica di passione, nel bene o nel male, si unisce anche un lunedì non semplice Cotral ha informato che le organizzazioni sindacali Filt Cigil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8.30 alle 17 e dalle ore 20 fino a fine servizio.