Arrivano i cordoli per la corsia preferenziale di viale Libia e viale Eritrea, nel II municipio di Roma, ma i cittadini non ci stanno. Diversi residenti sono scesi in strada questa sera a viale Eritrea in segno di protesta contro la scelta del municipio di delimitare la corsia preferenziale con i cordoli verticali a strisce gialle e bianche.

I cordoli rigidi sono un intralcio per la strada, aumentano molto la pericolosità

, dice Francesca, una residente della zona.

Nel 2008, quando ci fu un motociclista morto a via dell’Amba Aradam proprio perché caduto su un cordolo, il Comune li rimosse su nostra richiesta – commenta Filippo Nuccitelli del Motoclub Yesterbike - I cordoli costituiscono un gravissimo pericolo per gli utenti delle due ruote perché può capitare che per una questione di viabilità, per evitare un ostacolo o un pedone, si sia costretti a invadere anche solo per 20 centimetri una corsia preferenziale. Con un cordolo si fanno cadute che possono avere anche tragiche conseguenze

.