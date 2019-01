di Rosalba Emiliozzi

Momenti di paura questa notte su viale Aventino. Un’auto, poco dopo l’una, è finita sulla corsia del tram e si è fermata proprio sulle rotaie, davanti al convoglio che stava sopraggiungendo. Il conducente e due passeggeri sono immediatamente scesi dalla Bmw. Il tram, comunque, si è fermato poco prima. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi e i poliziotti della stradale per i rilievi. Tre persone sono rimaste lievemente ferite, ma hanno rifiutato il trasporto in ambulanza.L'auto trasportava tre giovani: il conducente di 24 anni, un ragazzo e una ragazza.I rilievi e le operazioni di rimozione dell’auto sono durate un paio d’ore. Ancora da capire come l'auto sia finita sulle rotaie del tram, di traverso. Il giovane conducente ha perso il controllo forse a causa di una distrazione o per evitare un improvviso ostacolo, un'auto o un motorino spuntato all'improvviso e che potrebbe avergli tagliato la strada, l'auto ha abbattuto il parapedonale ed è rimasta incastrata sulla corsia tranviaria. Quando l'auto, dopo i rilievi, è stata rimossa, i tram hanno potuto riprendere la circolazione. Per i tre giovani solo una grande paura.