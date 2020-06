Roma, giungla via Veneto: alberi e aiuole in stato di totale abbandono FOTO

Nelle immagini scattate da Rino Barillari

Degrado nel cuore di. Un'aiuola spartitraffico che diventa una mezza giungla: siamo in piazzale Brasile all'ingresso di, di fianco a porta Pinciana. Le radici degli alberi piantati a bordo strada hanno ormai sradicato l'asfalto. Impossibile passeggiare, se non a rischio di finire gambe all'aria.E proprio nel cuore della Capitale, all'inizio di via Veneto.è evidente come nessuno negli ultimi anni abbia provveduto alla manutenzione della zona. Erbacce, cespugli incolti, rovi, un paesaggio più simile a una giungla tropicale che non alla Capitale d'Italia.