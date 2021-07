Via Spurio Cassio, la presentazione del romanzo di Eugenio Stanziale martedì 13 luglio alla libreria Le Torri

Via Spurio Cassio, il romanzo di Eugenio Stanziale sarà presentato martedì 13 luglio alla libreria Le Torri di Roma.

L'incontro con l'autore si terrà alle ore 18.30, alla libreria Le Torri in via Amico Aspertini 410, in zona Torbellamonaca. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 062012181.

La trama



Lo chiamano “Il ritardato”, perché la società ha deciso che il diverso deve essere lui, e non il resto del mondo. Il suo moderato ritardo mentale lo tiene prigioniero in una bolla fatta di abitudini e voci sussurrate. Via Spurio Cassio è la sua casa, il posto dove è cresciuto e dove ha deciso di morire, aggrappato alla finestra della sua cucina con le unghie e con i denti.

Via Spurio Cassio è la storia di una famiglia disadattata, di un figlio che si sente normale in un mondo che lo vede diverso, di una madre ammalata di rancore e di un fratello che ha ereditato dai genitori più del voluto. È un romanzo spiazzante, che sa commuovere ma anche sconvolgere, che tocca tematiche tabù e parla dell’amore visto dagli occhi di chi non può capirlo.

L'autore



Eugenio Stanziale è nato il 22 febbraio 1960 a Pannarano, un paesino in provincia di Benevento. Ma ha sempre vissuto a Roma. Negli anni ha pubblicato diversi testi di narrativa. Per lui la scrittura è un diletto che va oltre la consuetudine, fino a svolgere una funzione catartica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 23:19

