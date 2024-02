Via Sannio, smantellato lo storico mercato «Risorgerà bello e moderno»

di Emiliano Pretto

Sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione dello storico mercato di via Sannio, accanto alla basilica di San Giovanni. La nuova struttura, con banchi moderni, coperti da pannelli solari e vegetazione, sarà pronta entro il 2025. Erano almeno venti anni che si parlava del suo abbattimento, e un intervento in tal senso era stato promesso da praticamente tutti i sindaci di Roma dai tempi di Gianni Alemanno. Finalmente, ieri, tra i banchi del mercatino di abiti usati e vintage più famoso di Roma sono arrivati gli operai che hanno iniziato ad abbattere le fatiscenti strutture in plastica e tubi metallici, realizzate addirittura negli anni ‘60. Il nuovo mercato, che costerà 6 milioni di euro, ospiterà tutte le 96 postazioni fisse che fino a pochi giorni fa erano ospitate dalla vecchia struttura e che ora sono state spostate, temporaneamente, in strada. A dare il via ai lavori, insieme a molti operatori, è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. «Oggi- ha detto- parte la fase di demolizione dei banchi, finiremo l'intervento nel corso del 2025 anche se il periodo esatto dipenderà da alcuni passaggi tecnici. Di sicuro qui nascerà un mercato di altissima qualità architettonica che si inserirà armonicamente con l'intervento giubilare sulla nuova piazza San Giovanni e con il progetto finanziato con il programma Caput Mundi sulle Mura Aureliane. Sono molto contento anche perché io sono stato un cliente affezionato del mercato quando andavo alle medie qui dietro».

Soddisfatti gli operatori, che finalmente metteranno nel cassetto dei ricordi la vecchia e labirintica struttura con tettoia in laminato per lavorare in un mercato di via Sannio 2.0. Una struttura con un tetto verde estensivo, lucernari di copertura in vetro strutturale fotovoltaico, e nuovi spazi interni dove potranno trovare posto anche tavoli di lavoro per i clienti. Subito fuori sarà realizzata una piccola piazzetta immersa nei giardini. "Finalmente partono i lavori- hanno commentato gli operatori- avevamo perso la speranza. Speriamo ora tutto si concluda velocemente".

