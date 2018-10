Via Rasella ripulita dopo la denuncia di Leggo: rimossi cumuli di rifiuti

di Luca Calboni

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Via Rasella splende. Dopo la denuncia di Leggo l'Ama ha riportato il decoro nella storica strada che, finalmente, è tornata pulita e libera dai cumuli di rifiuti abbandonati che si erano accatastati sui suoi marciapiedi: nei giorni scorsi la via era divenuta una vera discarica a cielo aperto, a causa della mancata raccolta dell'immondizia da parte della municipalizzata.La strada è chiusa al traffico da almeno venti giorni, a causa di urgenti lavori alla fognatura della zona, e i mezzi della nettezza urbana capitolina non riescono a raggiungere alcune parti della via. Il risultato è che via Rasella è stata sistematicamente ignorata nel giro della raccolta differenziata della zona. In pochi giorni, come riportato da Leggo con video e foto, si sono creati grandi cumuli di immondizia, accatastati ovunque: fra gli scooter parcheggiati, davanti a malcapitate saracinesche, ai lati della strada come fossero grandi automobili di cartoni. Addirittura l'immondizia era stata abbandonata perfino davanti agli ingressi dei ristoranti, presentando un ben poco invitante biglietto da visita dei vari locali della via. Alcune cataste erano state gettate addirittura sui marciapiedi, costringendo le migliaia di turisti che ogni giorno li percorrono, a cimentarsi in slalom e cambi di direzione mentre cercano di raggiungere la Fontana di Trevi.«Bisogna vedere quanto dura», commenta laconico un residente, mentre già si ripresentano i primi sacchi dell'immondizia, freschi di giornata e abbandonati nuovamente in strada. La colpa, secondo uno dei ristoratori della via, è dei molti ospiti dei bed and breakfast che, dovendo liberare l'appartamento anche dalla loro immondizia, la scaricano senza limiti di orario in mezzo alla via, contribuendo al degrado della strada alle spalle di via del Tritone.riproduzione riservata ®