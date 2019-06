Via Poma, continua la maledizione: un altro avvocato suicida

Un altroi. Unasembra avvolgere il sontuoso comprensorio di. L’ avvocato settantaseienne Domenico Gentile , che ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa, aveva lo studio dove esercitava la professione forense proprio in via Poma nel quartiere Prati.

Proprio in uno di quegli appartamenti ilvenne trovato il cadavere diche venne assassinata con ventinove coltellate. Un delitto ancora irrisolto considerato uno dei maggiori cold case italiani. Ma non è il solo caso ad aver “”.Nel 2009 l’avvocato penalistavenne trovato morto con un proiettile alla testa e la rivoltella tra le gambe. Il professionista cinquantenne si era suicidato, poche ore prima che il suo corpo venisse scoperto. L’uomo era molto stimato e conosciuto negli ambienti giudiziari ed era il difensore di imputati importanti nell’ambito di grossi processi legati ad alcuni scandali scoppiati anni fa nella Capitale che fecero tremare i palazzi del potere. Sempre nello stabile “maledetto” in una piovosa sera di ottobre del 1984 venne tramortita a bottigliate e soffocata con un cuscino l’anziana e ricca ereditiera sessantottenne Renata Moscatelli. Un altro caso irrisolto che rende ancora più pieno di misteri e di atmosfera noir quel dedalo di corridoi, pianerottoli e sotterranei di via Carlo Poma.