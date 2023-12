Roma diventa capitale Smart, via alla grande rete 5G: «Siamo primi al mondo»

di Emiliano Pretto

Roma lancia la nuova rete 5G e si avvia a diventare la prima vera città digitale in Europa e forse nel mondo: con 2000 nuove small cells la Capitale, entro un paio di anni, potrà dotarsi di trasporti intelligenti, permettersi auto a guida totalmente autonoma, comunicazioni più sicure e veloci, anche nelle metropolitane, ed una serie di altri servizi in grado di trasformare la città in una smart city. A presentare il progetto, ieri pomeriggio, sono stati il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Ceo di Boldyn Network Italia, la società americana con sede italiana a Roma, che si occuperà della realizzazione della nuova rete.

I lavori partiranno ad inizio 2024 e si concluderanno nel 2027 ma già per la fine del 2025 la città sarà adeguatamente coperta. Ad essere installati saranno 2000 punti di propagazione con (small cells), 1800 sensori con funzioni di smart city (moduli IoT), 2000 telecamere 5gHd e 850 hot spot per il WI-FI6 sull'attuale rete Digit Roma. Tutte le metropolitane saranno coperte: si parte dalle fermate giubilari della linea A che saranno agganciate alla rete entro dicembre 2024 mentre le restanti saranno pronte entro giugno 2025.

«Roma è la prima città del mondo a realizzare una rete 5G con queste caratteristiche- ha commentato Gualtieri- Con noi ci sono New York, Londra, Los Angeles e Singapore ma nessuna di queste città avrà tutti insieme gli elementi che realizzeremo a Roma».

La nuova rete può partire dopo la pubblicazione di quattro sentenze del Tar che, ha ricordato Gualtieri, "hanno riconosciuto la correttezza amministrativa del progetto rispetto a tutte le normative esistenti". Si tratta di un progetto finanziato dal Giubileo con 100 milioni totali.

Mercoledì 13 Dicembre 2023

