Fa inversione a U sulla Flaminia: pauroso schianto tra due auto, ferita donna incinta

Pauroso schianto sulla Flaminia. Un'auto avrebbe fatto inversione a U subito dopo il cimitero di Prima Porta andandosi a scontrare contro una macchina che stava sopraggiungendo.Ad eseguire la folle manovra sembra sia stato un uomo. Mentre alla guida della macchina coinvolta nell'incidente c'era una donna incinta rricoverata per accertamenti e ancora sotto choc.Al momento il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto ambulanza e polizia municipale. L'automobilista che ha fatto inversione sarebbe stato ricoverato in codice giallo.