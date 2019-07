Roma, sgombero in via Capranica. Centinaia di agenti in tenuta antisommossa, proteste in strada

Lunedì 15 Luglio 2019, 07:08

Lo sgombero era previsto stamattina, ma centinaia di agenti di polizia e blindati sono presenti dalle 23.30 circa di domenica in via cardinal Domenico Capranica, nella zona nordovest di Roma, già da stanotte in vista del possibile sgombero dello storico palazzo occupato.Alcuni degli occupanti sono scesi in strada per chiedere chiarimenti. Per questa mattina, alle 5, i movimenti si erano dati appuntamento proprio su quella strada per evitare lo sgombero del palazzo. Gli organizzatori hanno però anticipato la manifestazione e hanno chiamato a raccolta gli attivisti già per questa notte.