Roma, dopo la denuncia di Leggo riaperta via Albalonga: era rimasta chiusa 7 giorni per una macchia d'olio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Luglio 2020, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno dovuto aspettare una settimana,, prima che la strada venisse pulita da una chiazza d'olio e quindi riaperta al traffico. Sette lunghi ed inspiegabili giorni di, come, e poi alla fine, questa mattina, sono intervenuti i vigili urbani e quel tratto di strada, serrato da venerdì scorso, è tornato percorribile.. Il motivo? La strada era pericolosa: era appena caduto uno scooter e quindi la polizia locale aveva deciso di chiudere quel tratto a rischio.Ma è il motivo di quello scivolone delle due ruote a far indignare i residenti:, lasciata lì da un camion evidentemente in difficoltà. Quindi una semplice macchia a terra, di quelle che potrebbero capitare ovunque e tutti i giorni, è riuscita a tenere sotto scacco, strada cruciale per la viabilità di piazza, per un'intera settimana.Il perché di questo ritardo nella riapertura della strada è da cercare nel contratto di servizio dell'Ama: il Campidoglio non ha previsto che l'azienda si occupi della pulizia delle strade da detriti e sversamenti dovuti alle auto o agli incidenti stradali.. Chiusa alle auto private, con ripercussioni sul traffico, ma anche ai mezzi stessi dell'Ama che non hanno potuto raccogliere neanche la spazzatura dai secchioni. E chiusa anche alle ambulanze che, come riportato oggi da Leggo, hanno trovato la strada sbarrata.Negli ultimi giorni è accaduto anche lungo via Tiburtina, all'altezza deldove un tratto è stato chiuso per giorni a seguito di un tragico incidente che ha lasciato i detriti a terra, e ad Ostia sempre per una macchia d'olio, ad un incrocio vicino via delle Repubbliche marinare.: tanto i romani hanno pazienza. Tanta pazienza.