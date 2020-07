Via Albalonga chiusa da 7 giorni, l’ambulanza finisce in trappola

Le transenne di via Albalonga sono lì da una settimana. E bloccano il passaggio a tutti, senza esclusioni: ai residenti, ai mezzi dell’Ama che non possono raccogliere i rifiuti e addirittura anche alle ambulanze che devono passare a sirene spiegate. Tra i residenti la paura è che ci possano restare a lungo: su via Albalonga quella chiazza di olio a terra proprio non ci voleva.

Può sembrare una cosa da niente, ed effettivamente lo è, ma non a Roma dove il Campidoglio non ha previsto nel contratto di servizio dell’Ama la pulizia di versamenti di auto e camion o detriti sull’asfalto. Quella chiazza e relative transenne sono lì dal 24 luglio ormai e stanno creando problemi a valanga: anche un’ambulanza del 118 si è dovuta fermare perché il passaggio era interdetto. Non solo, non possono transitare neanche i mezzi dell’Ama che così, oltre a non pulire la strada, adesso non possono neanche più svuotare i cassonetti lungo il tratto chiuso di via Albalonga: «Stiamo vivendo notevoli problemi anche con la raccolta dei rifiuti - spiega il professore Gabriele Natalizia, un residente – dopo giorni di mancata raccolta, oggi (ieri ndr) è stato portato via solo l’indifferenziato. Ma i camion non possono svuotare i cassonetti di carta e cartone, della plastica e dell’umido che, con il caldo, rende l’aria irrespirabile. Non possiamo andare avanti così, anche i negozianti sono esausti. Eppure stiamo chiedendo al Comune il minimo indispensabile: che intervenga per togliere una semplice chiazza d’olio».

La situazione è inspiegabilmente complicata: «Questo tipo di intervento - spiega Fulvio Giuliano consigliere e capogruppo FdI nel municipio 7 – non rientra più nei compiti di Ama. Ma allora la competenza è del dipartimento alla mobilità? La strada è municipale ma serve l’intervento dell’azienda municipale quindi che si fa? A questo punto non so se Ama e la Raggi comunicano tra loro per capire chi deve pulire. Serve un appalto che metta fine a questo vuoto senza senso». Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Luglio 2020, 03:25

