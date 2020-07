Via Albaloga chiusa da 5 giorni per una macchia d'olio: nessuno pulisce la strada

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 03:35

Una mezzo pesante che perde l’olio dal motore. Una striscia scivolosa di 20 metri. In via Albalonga, a ridosso di piazza Re di Roma. Una situazione piuttosto comune in città. Cosa c’è di strano? Che la strada è stata transennata da venerdì. Sì, avete letto bene: 5 giorni per un intervento di pulizia di mezz’ora al massimo.Ma cosa è successo? Venerdì è arrivata la segnalazione al comando dei vigili per uno scooter caduto dopo aver svoltato da piazza Re di Roma. Gli agenti intervengono, scrivono il verbale e mandano la comunicazione per far intervenire le squadre di pulizia. Un tempo c’era la società Sicurezza & Ambiente che garantiva operazioni rapide. Oggi la palla è passata all’Ama. Ma il contratto di servizio non prevede le prestazioni legate alle macchie d’olio.Il risultato? Strada transennata e caos infernale in quel quadrante (trafficatissimo) della città. Ma c’è di più: gli automobilisti che avevano parcheggiato prima della chiusura ora sono in trappola: «Sono andato a riprendere l’auto e per uscire avrei dovuto spostare le transenne - racconta Luigi Focolari, un residente - i vigili mi hanno visto e volevano farmi il verbale. Ma come posso uscire? Devo forse volare?». Anche i negozianti gridano allo scandalo: in via Albalogna ci sono atività storiche (tipo il re del tiramisù Pompi) che stanno bombardando il Comune per ottenere la riapertura. «Solo in questa città si vedono certe cose. Una strada transennata da giorni per una macchia d’olio, Vergogna», tuonano dal Comunato di zona.